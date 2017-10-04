«Газпромнефть-Восток» применила высокотехнологичный метод бурения

Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: 4 октября 2017 // Фото: vostok.gazprom-neft.ru

Компания «Газпромнефть-Восток» успешно применила технологию бурения на депрессии, которая позволяет добывать нефть уже во время строительства скважины. Ее использование на Арчинском месторождении (Парабельский район Томской области) помогло дополнительно вскрыть 15 трещин с нефтью, что в семь раз превышает результаты традиционных методов бурения. Дебит новой скважины — 160 тонн сырья в сутки — более чем вдвое превосходит средние показатели аналогичных скважин и полностью окупает затраты на привлечение сложного высокотехнологичного сервиса.

На месторождениях «Газпромнефть-Востока» нефть добывают из карбонатных трещиноватых коллекторов. В таких условиях продуктивность скважины зависит от количества вскрытых при бурении природных трещин, которые пронизывают этот вид породы. При традиционном методе бурения давление жидкости в скважине выше пластового, поэтому буровой раствор уходит в трещины пород и частично блокирует поступление нефти в скважину. Кроме того, при поглощении раствора породой продолжать бурение невозможно: промывочная жидкость уходит в трещину, теряется сигнал геонавигационного оборудования, долото разогревается. Поэтому традиционный способ бурения позволяет вскрыть всего 1–2 трещины.

Задачу поглощения буровой жидкости решила технология «Бурение на депрессии». Суть технологии заключается в закачивании бурового раствора с таким же давлением, как в пласте или немного меньшим, что позволяет избежать поглощения раствора. Обеспечение баланса давления — сложная технологическая операция, и для ее выполнения потребовалось мобилизовать находившееся на хранении в Финляндии, ОАЭ и Ираке оборудование общим весом более 400 тонн.

Бурение на депрессии дороже традиционного. Дополнительное преимущество — в возможности начать добычу уже в процессе строительства скважины. Во время работы на Арчинском месторождении в процессе бурения получено 450 тонн нефти, что существенно повысило эффективность операции. Используемое в технологии оборудование позволяет вводить скважины в эксплуатацию в течение 2 суток после окончания бурения — в 8 раз быстрее, чем обычно.

«Учитывая наши стратегические приоритеты, мы стараемся искать новые пути вовлечения имеющихся на наших лицензионных площадках запасов. Было выбрано стратегически верное направление развития технологий, которое может быть тиражировано и в других нефтедобывающих компаниях, а также позволит найти новые подходы к добыче „трудной“ нефти», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

После работ на Арчинском месторождении технологию протестируют в карбонатных коллекторах других активов «Газпром нефти»: в «Газпромнефть-Востоке», «Газпромнефть-Оренбурге» и Восточной Сибири. Работа с карбонатными коллекторами — одно из 9 направлений Технологической стратегии «Газпром нефти».

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