Этап мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills проходит в ТГУ (ФОТО)

5 октября 2017 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

Со 2 по 6 октября в Томском государственном университете проходит открытый отборочный этап международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В соревновании принимают участие 70 студентов по семи разным направлениям.

WorldSkills — международное движение, которые существует с 1947 года и насчитывает 80 стран-участниц. Мировой чемпионат проходит раз в два года в разных городах мира. В 2017 году он состоится в Абу-Даби (ОАЭ), в 2019-м — в Казани (Россия). Россия принимает участие в чемпионате с 2012 года, томский этап — открытый отборочный. Победители получат возможность отправиться на национальный финал в Москву и войти в расширенный состав российской сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition.

В ТГУ конкурс проходит по семи компетенциям: веб-разработка, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», мобильная робототехника, предпринимательство, лабораторный и химический анализ (Poc), графический дизайн, туризм. Задания организаторы получили из Москвы за день до соревнований.

«Сегодня (3 октября — прим. ред) ребята работают семь часов — по 3,5 часа до и после обеда. Задача — разработать логическую браузерную игру. Завтрашнее задание — сервис для записи к врачу, а на третий день до обеда участники займутся разработкой сайта на строительную тематику. Мы следим, чтобы этап чемпионата в ТГУ проходил в соответствии с правилами организации, параллельно обучаем новых экспертов из числа преподавателей», — отметила Елена Родзик, сертифицированный эксперт по компетенции веб-дизайн и разработка, заместитель директора по учебно-методической работе Томского техникума информационных технологий.

В зале спортивного корпуса ТГУ проходит одно из самых зрелищных мероприятий чемпионата — соревнования по робототехнике. В первый день участники собрали робота, на второй им выдали конкурсное задание, и первую половину дня ребята программировали своих роботов на выполнение определенных действий.

«Роботы должны распознать код на бильярдном шаре, выбрать нужный объект и доставить его в точку назначения по лабиринту. Смотрим, кто лучше справился», — рассказал Станислав Шидловский, исполняющий обязанности декана факультета инновационных технологий.

Отборочный чемпионат WorldSkills будет проходить в ТГУ по 6 октября включительно. Имена победителей станут известны на закрытии соревнований.

Добавим, что ТГУ стал первым высшим учебным заведением, поддержавшим проведение отборочного этапа чемпионата на своей площадке. Проректор университета по инновационной деятельности Константин Беляков выразил надежду, что в дальнейшем к участию подключатся и другие томские университеты.

Фото: Вероника Белецкая

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