В Северске должник попался приставам из-за увлечения спортом

4 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Северские судебные приставы нашли прятавшегося от них должника узнав, что тот в свободное от работы время посещает тренажерный зал, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Северчанин задолжал 367 тыс. рублей кредитной организации. Поскольку кредит был оформлен под залог его автомобиля Chevrolet Lacetti, банк обратился в суд с иском о взыскании заложенного имущества. По адресу, указанному в документах, должник не проживал. Для того, чтобы наложить на машину арест, ее пришлось объявить в розыск.

«По информации, которую удалось выяснить судебному приставу по розыску, гражданин на этом автомобиле работает таксистом. Однако обращаться за помощью к владельцу фирмы, где трудоустроен должник, пристав не стал: у розыскника были основания полагать, что это только навредит делу», — говорится в сообщении.

Довести работу до конца помогла другая информация: должник часто посещает тренажерные залы. Оставалось узнать, когда у него выходной, и объехать все спорт-клубы.

«В день, когда по расписанию у должника был день отдыха, розыскник отправился объезжать автостоянки у всех тренажерных залов. На одной из них он и нашел нужный автомобиль», — отмечают в пресс-службе.

При этом должник очень долго не выходил к приставам. Так, эвакуатор пришлось ждать три часа. И только в момент, когда машину стали грузить, мужчина вышел к служителям закона. Судебный пристав убедил должника отдать ключи от иномарки, после чего эвакуатор увез авто на стоянку взыскателя.

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