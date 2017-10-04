Спикер Совета Федерации поддержала предложение томского сенатора

4 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Предложение сенатора Владимира Кравченко по поводу корректировки системы межбюджетных отношений получило поддержку со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщается на сайте Законодательной думы Томской области.

Инициативу, касающуюся изменения межбюджетных отношений, сенатор озвучил в ходе парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», прошедших на площадке Совета Федерации.

Главная проблема, по мнению парламентария, заключается в наличии дисбаланса между объемами финансовых отчислений региона в федеральный центр, и теми суммами, которые возвращаются на территорию в виде безвозмездных перечислений.

Законодатель отметил, что ситуация усугубляется из-за сокращения поступлений налога на прибыль от крупнейших налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории региона. Недополучение доходов по итогам 2017 года ожидается в сумме около 5 млрд. рублей в результате предъявления деклараций к «уменьшению». Причем спрогнозировать данную ситуацию было невозможно из-за несовпадения сроков формирования проекта бюджета и представления данных деклараций.

«Несмотря на это, в проекте федерального бюджета на 2018 год Минфин снизил Томской области дотацию на выравнивание на 3 % по сравнению с текущим годом. В 2017 году размер дотации составлял 4 млрд 268 млн. В проекте бюджета – 2018 на эти цели заложено 4 млрд 154 млн», – пояснил законодатель.

Сенатор призвал обратить внимание на регионы, которые работают и стабильно приносят значительные доходы в федеральный бюджет.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председательствовавшая на слушаниях, поддержала предложения Владимира Кравченко, назвав их «справедливыми».

В свою очередь Владимир Кравченко подчеркнул, что команда Томской области под руководством главы региона планирует продолжить работу по данному направлению.

«Постараемся внести свои предложения также при обсуждении проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год», – сообщил он.

В слушаниях приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители Банка России, Счетной палаты РФ, Минэкономразвития, региональных органов государственной власти, финансовых органов субъектов РФ, представители экспертного сообщества.

Министерство финансов России опубликовало проект закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных актов. Основные характеристики проекта бюджета: доходы в 2018 году – 15 257.8 млрд рублей, в 2019 году – 15 554.6 млрд рублей, в 2020 году – 16 285.4 млрд рублей. Расходы в 2018 году – 16 529.2 млрд рублей, в 2019 году – 16 373.7 млрд рублей, в 2020 году – 17 155.3 млрд рублей. Дефицит в 2018 году – 1 271.4 млрд рублей, в 2019 году – 819.1 млрд рублей, в 2020 году – 869.9 млрд рублей.

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