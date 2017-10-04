В Томске стартует социальный «Лепторий»

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2017 // Фото: Vk.com/leptoriy_8okt

В библиотеке «Зеленая лампа» (ул. Красноармейская, 89а) стартует новый социальный проект «Лепторий» в рамках которого интересные люди Томска будут безвозмездно читать нескучные лекции, а вырученные средства будут направлены в некоммерческий детский благотворительный фонд им. Алёны Петровой в помощь детям с онкозаболеваниями.

Первая встреча состоится в воскресенье, 8 октября. В рамках «Лептория» Артемий Фоминых, совладелец и руководитель проектов студии бренд-дизайна «Провинция» расскажет зачем нужны дизайнеры. Гости узнают:

Что такое дизайн и почему дизайнер — древнейшая профессия.

Зачем нужны людям дизайнеры.

Почему дизайн — не искусство. И когда он может стать искусством.

Что нужно делать и знать, чтобы стать дизайнером.

Начало в 15.00. Стоимость участия 250 рублей. Организаторы также просят учесть, что в библиотеке на входе принято снимать обувь.

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