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В Томске стартует социальный «Лепторий»

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В библиотеке «Зеленая лампа» (ул. Красноармейская, 89а) стартует новый социальный проект «Лепторий» в рамках которого интересные люди Томска будут безвозмездно читать нескучные лекции, а вырученные средства будут направлены в некоммерческий детский благотворительный фонд им. Алёны Петровой в помощь детям с онкозаболеваниями.

Первая встреча состоится в воскресенье, 8 октября. В рамках «Лептория» Артемий Фоминых, совладелец и руководитель проектов студии бренд-дизайна «Провинция» расскажет зачем нужны дизайнеры. Гости узнают:

Начало в 15.00. Стоимость участия 250 рублей. Организаторы также просят учесть, что в библиотеке на входе принято снимать обувь.

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