Пожароопасный сезон в Томской области официально закрыт

4 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В связи с отсутствием пожарной опасности в лесах по условиям погоды постановлением администрации Томской области № 353а в регионе официально закрыт пожароопасный сезон 2017 года.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, последнее возгорание в лесу ликвидировано 29 сентября в Рыбаловском урочище на территории Тимирязевского лесничества, где на площади 0,5 га горел торфяник.

Всего с начала пожароопасного сезона в Томской области потушено 113 лесных пожаров на общей площади 1036,4 га, из которой лесной — 1017,6 га. Крупных пожаров не допущено, в течение суток с момента обнаружения ликвидировано 100 возгораний из 113 (88 %).

Средняя площадь одного возгорания составила 9,2 га — это наименьший показатель за последние четыре года (в 2016 году она составляла 69,6 га, в 2015-м — 16,6 га, в 2014-м — 29,4 га).

Большинство возгораний (88 из 113) произошли по вине местного населения, три пожара возникли из-за неконтролируемых сельхозпалов, два — из-за нарушения правил эксплуатации линий электропередачи, 20 — из-за гроз.

С окончанием пожароопасного сезона арендаторам лесных участков разрешено сжигание порубочных остатков. О месте и времени проведения огневых работ необходимо заранее проинформировать региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Томской области по телефону 8-800-100-94-00.

Весной 2017 года в связи с объявлением на территории Сибирского федерального округа режима функционирования «чрезвычайная ситуация», вызванного ландшафтными пожарами и их переходами на населенные пункты, режим ЧС вводился и в Томской области. Кроме того, с 16 июня по 1 июля из-за ухудшения пожароопасной ситуации в регионе действовал особый противопожарный режим.

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