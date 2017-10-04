Власти Томска и области отказали сторонникам Навального в проведении пикета 7 октября

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Администрации Томска и Томской области не согласовали проведение 7 октября пикета сторонников Алексея Навального, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на координатора местного штаба оппозиционера Алену Хлестунову.

«Мы подавали уведомление о проведение пикета, предлагали несколько вариантов мест проведения, но мэрия отказала в согласовании, так как все площадки заняты, а в обладминистрации отказали, так как не все граждане разделяют нашу позицию», — сказала Алена Хлестунова.

По ее словам, обладминистрация также не согласовала проведение пикета на нескольких площадках, так как они якобы находятся на территории «губернаторского квартала», где запрещено проводить политические мероприятия.

Алена Хлестунова добавила, что активисты подали гражданский иск к обладминистрации о признании незаконным отказ в проведении массового мероприятия, но суд по неизвестной активистам причине оставил иск без движения.

В пресс-службе Ленинского районного суда Томска агентству уточнили, что иск активистов оставлен без движения, так как они не указали в нем, в соответствии с какими нормативными и правовыми актами суд должен проверить законность отказа обладминистрации в проведении пикета.

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