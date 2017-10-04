Арендатор опечатал здание томского кинотеатра «Киномир»

4 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня утром, 4 октября, арендодатель ФГУП «Кристалл» опечатал здание кинотеатра «Киномир» (пер. Нахановича, 7), куда с самого утра не могут попасть работники кинотеатра и его посетители. Директор кинотеатра, Марина Шерина, считает действия арендодателя незаконными.

Здание кинотеатра перешло в собственность ФГУП «Кристалл» в июле 2017 года. Ранее права на здание «Киномира» принадлежали Росимуществу, которое и передало их «Кристаллу» этим летом.

«Наш кинотеатр заблокирован силовым образом. Входы перекрыты. Мы вызвали полицию, но полиция пока не предпринимала никаких мер», — отметила Марина Шерина.

На данный момент в суде рассматриваются два иска, связанные с задолженностью по арендной плате кинотеатра, который, в свою очередь, подал встречные иски, оспаривающие вопрос переплаты и собственника здания.

«Я думала, что такие завоевательные действия уже в прошлом. Я не понимаю позицию акционерного общества. У нас на руках ещё нет решения суда. По всем законам важно дождаться решения. Что будет, то будет. Я надеюсь, что мы живём в правовом государстве», — добавила Марина Шерина, отметив, что судебное заседание состоится только в ноябре.

Также сообщается, что ФГУП «Кристалл» расторг договор по аренде здание с «Киномиром» в одностороннем порядке, что оценивается директором кинотеатра как незаконные действия.

«Они ссылаются на один пункт договора, но у него есть ещё 2 поправки. Здесь возможен только судебный процесс. Так предусмотрено законом, хотим мы этого или нет», — отметила Марина Шерина.

Как передает агентство «Интерфакс-Сибирь», замдиректора «Кристалла» Евгений Быстрицкий отметил, что у «Киномира» накопился долг более 15 млн рублей за аренду помещения и так как кинотеатр не оплачивает аренду, компания намерена разорвать с ним отношения. По его словам, Росимущество передало компании здание по проспекту Ленина, 101 в Томске в 2013 году.

«Мы провели экспертизу и выяснили, что „Киномир“ платил символическую аренду. После этого мы подняли цену до среднерыночной. Кинотеатр два года исправно платил, но затем его руководство заявило, что цена является несправедливой, и вернулся к прежним расценкам», — пояснил Евгений Быстрицкий.

Он отметил, что АО подало иск в Арбитражный суд Томской области о взыскании долга.

«Киномир» — кинотеатр в центре Томска. В кинотеатре 3 зала. Кинотеатр был открыт в 1916 году, до Октябрьской революции. Здание было построено для предпринимательницы Морозовой изначально для использования в качестве синематографа. Кинотеатр сначала назывался «Марс», затем был переименован в «Интимный», назывался кинотеатром № 1, затем стал кинотеатром им. Горького, сейчас — «Киномир». В первые годы кинотеатр использовался также и для театральных постановок. В 1931 году, после модернизации оборудования, здесь состоялся первый в Сибири показ звукового кино. «Киномир» был первым кинотеатром города, в малом зале которого 27 декабря 1998 года была установлена система Dolby Digital. Здесь же впервые появились ночные non-stop показы фильмов. Сайт «Киномира» стал первым сайтом кинотеатра в Томске.

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