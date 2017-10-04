Завтра томичей ждут дождь и мокрый снег

4 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 5 октября, в Томске ожидается облачная погода с небольшим дождем и мокрым снегом, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«В Томске прогнозируют ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -1…+1 °С, днем +3…+5 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения: мокрое и оледенелое дорожное полотно способно спровоцировать ДТП и автомобильные пробки.

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