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Завтра томичей ждут дождь и мокрый снег

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Завтра, 5 октября, в Томске ожидается облачная погода с небольшим дождем и мокрым снегом, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«В Томске прогнозируют ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -1…+1 °С, днем +3…+5 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения: мокрое и оледенелое дорожное полотно способно спровоцировать ДТП и автомобильные пробки.

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