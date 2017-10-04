Выписана большая часть томских кадетов, госпитализированных с болями в животах

4 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Медики выписали семерых из восьми воспитанников Томскогокадетского корпуса, госпитализированных 27 сентября с болями в животах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря облдепартамента здравоохранения Ольгу Шишко.

«Семерых кадетов выписали, один продолжает лечение. Предварительный диагноз был „энтерит“, он протекал в легкой степени, других данных пока нет», — сказала Ольга Шишко.

В региональном управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что по-прежнему ждут результатов анализов, которые помогут определить причину жалоб кадетов.

Как сообщалось, 27 сентября восьмерых воспитанников Томскогокадетского корпуса госпитализировали с жалобами на боли в животах, еще один получал медпомощь на дневном стационаре. По данному факту следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Это не первое происшествие с учащимися Томского кадетского корпуса за последнее время.

7 сентября управление Роспотребнадзора Томской области начало проверку по информации родителей воспитанников Томского кадетского корпуса о том, что в каше, которую подавали детям, нашли червяков. Директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков, его заместитель по административно-хозяйственной работе и повар пищеблока уволились по собственному желанию.

При проверке пищеблока в рисовой крупе были обнаружены вредители: жук малый мучной хрущак, блестянка бурая, долгоносик рисовый. По заключению энтомологов, заражение крупы насекомыми-вредителями произошло до ее доставки в складское помещение школы-интерната. Кроме того, в ходе проверки специалисты выявили в пищеблоке несоблюдение технологии приготовления блюд из круп, формальное заполнение журнала бракеража готовой кулинарной продукции.

Следственное управление СКР по Томской области по факту обнаружения личинок возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Тэги/темы: