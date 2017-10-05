Сколково поможет в продвижении разработанного в Томске препарата от алкоголизма

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2017 // Фото: Inotomsk.ru

Разработанный в томской компании «Наука.Техника.Медицина» препарат для лечения эпилепсии и алкоголизма выиграл конкурс Сколково и вошел в программу поддержки. Томичам окажут помощь в регистрации препарата и поиске финансирования, сообщает региональный инновационный портал.

«Над препаратом «Галодиф», предназначенным для лечения неврологических заболеваний, мы работаем достаточно давно. В его основе новая молекула, которая более эффективна и безопасна по сравнению с аналогами. Кроме того, у препарата меньше побочных эффектов и, предполагается, более доступная цена. В частности, мы рассматриваем его как реального конкурента известному препарату компании Пфайзер Lyrica® », — сообщил директор компании «НТМ» Владимир Худолей.

Он также рассказал, что ученые Томского политехнического университета провели молекулярный докинг — сложное исследование, которое выявило сродство молекул «Галодифа» к определенным рецепторам головного мозга, что подтверждает высокую эффективность препарата. Кроме того, исследования в НИИ психического здоровья в Томске показали действенность средства в лечении алкоголизма.

Сейчас «Галодиф» перешел в стадию клинических исследований. Полностью регистрация должна завершиться в 2021 году.

«От Сколково мы получаем консультации, связанные с финансированием, помощь специалистов при проведении исследований. Мы также вошли в определенное комьюнити, где есть организации, которые могут заинтересоваться проектом, взять на себя какой-то этап исследований, помочь пройти процедуры регистрации препарата», — говорит Владимир Худолей.

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