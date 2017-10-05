На томской трассе иномарка сбила пешехода после того, как в нее врезался ВАЗ

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 4 октября, в Томске на Кузовлевском тракте столкунлись Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2115. В результате ДТП пострадал пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.15 на Кузовлевском тракте, 38. По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗа не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди иномарки. После столкновения автомобиль Mitsubishi продолжил движение и сбил пешехода, который стоял на правой обочине.

С травмами 32-летний пешеход доставлен в больницу. В сообщении отмечается, что водительский стаж молодого человека, управлявшего отечественным автомобилем, один год.

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