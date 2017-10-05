Житель Томской области напал на полицейского, чтобы попасть в тюрьму

5 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Северская прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении на сотрудника полиции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По версии следствия, мужчина, не имея источников дохода, решил попасть в места лишения свободы ради нормальных условий проживания и питания. С этой целью вечером 27 июня он пришел в дежурную часть полиции и стал поджидать любого из сотрудников полиции.

«Когда навстречу ему вышел сотрудник полиции, обвиняемый со словами „капитан, ничего личного“ два раза ударил его кулаком по лицу, после чего, забежав на несколько ступенек вверх по лестнице, спрыгнул вниз на полицейского. В результате потерпевший получил рвано-ушибленные раны нижней губы», — говорится в сообщении.

Обвиняемого задержали на месте преступления, вину он признал. Несмотря на стремления мужчины, его оставили под подпиской о невыезде.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), говорится в сообщении.

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