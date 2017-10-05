В Томске пройдут лекции об «Игре престлов», вселенных Marvel и Warhammer 40k

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2017 // Фото: Flickr.com

Сегодня, 5 октября, в Томском госуниверситете стартует новый курс «Открытого университета» – «История и современность».

Как сообщает пресс-служба вуза, вести лекции курса «Конструирование истории в современной массовой культуре» будет Дмитрий Коньков, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира, средних веков и методологии истории ТГУ.

На сегодняшней лекции речь пойдет о контекстах исторического: история как прошлое, как повествование о прошлом, как наука о прошлом. Взаимосвязь настоящего и прошлого. История в эпоху модерна и постмодерна. Конструирование истории. Историческое повествование как конструкт. Художественность исторического и историчность художественного.

На следующей неделе лекция будет посвящена конструированию истории в художественной литературе. В частности, собравшиеся обсудят художественный псевдореализм истории в «Игре престолов» Дж.Р.Р. Мартина и становление shared universe: Конан-варвар от Tor Books (1982-1998).

Третья лекция будет посвящена историзму в комиксах. Здесь можно будет узнать о кинематографической вселенной Marvel: первой удачной попытке создания киновселенной и идеях мультивселенной в комиксах и художественной литературе как переконструирование истории.

На четвертой лекции будут рассматривать вопросы конструирования истории в кино: феномены Star Trek и Star Wars. Пятая лекция будет посвящена вопросам создания истории для настольных игр: Warhammer 40 000 и Warhammer FB – плавильный котел идей XX века: диалог статичности и динамики. The Horus Heresy как развертывание историзма.

Последняя лекция курса будет посвящена конструированию истории в массовой культуре Японии.

Все лекции будут проходить в 302 аудитории 2 корпуса ТГУ. Начало занятий – 18.25.

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