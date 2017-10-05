Глава томских спасателей покинул свой пост

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Начальник Томской областной поисково-спасательной службы Наиль Бекмухаметов оставил свой пост, сообщил Иван Темерев (ТО ПСС).

«В соответствии с распоряжением №706 от 04.10.2017 Департамента по управлению госсобственности в Томской области с 11.10.2017 начальник ОГБУ ТО ПСС Наиль Нуруллович Бекмухаметов увольняется по собственному желанию, прекращая таким образом действие трудового контракта», — передал Иван Темерев

Должность начальника ОГБУ ТО ПСС Наиль Бекмухаметов занимал с 2005 года.

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