Завтра в Томске будут высаживать живую изгородь и собирать мусор

5 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В пятницу, 6 октября, в Томске пройдет районный субботник. Предполагается, что его участниками станут почти 1400 горожан – сотрудники городской и областной администраций, муниципальных учреждений.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в Лагерном саду специалисты администрации Кировского района и администрации Томской области высадят живую изгородь из шиповника, на Московском тракте уборку мусора организуют специалисты городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта, департамента городского хозяйства, по ул. Карташова – специалисты управления культуры, по ул. Савиных - сотрудники «Санитарной милиции».

В Кулагинском сквере будут убирать работники администрации Советского района, на ул. Гагарина - коллектив аппарата мэрии, по ул. Герцена – департамента финансов, по ул. Советская – департамента архитектуры и градостроительства. Также в Советском районе – по ул. Источная, Красноармейская, Никитина, Киевская, пр. Кирова, в пер. Плеханова и Нахановича, мусор соберут специалисты подразделений горадминистрации.

В зеленых зонах по ул. Пролетарская, К. Маркса, пр. Мира и Ленина, в Березовой роще мусор будут собирать сотрудники администрации Ленинского района вместе с активными жителями, управляющими компаниями, общественными администрациями и коллективами таких муниципальных предприятий как «Оперативно-дежурная служба», «Центр организации и контроля пассажироперевозок» и др.

В Октябрьском районе уборку случайного мусора организуют по ул. Пушкина, Белозерская, на Октябрьском взвозе, в пер. Кустарный.

Муниципальные «Трамвайно-троллейбусное управление», «Спецавтохозяйство», «Служба городских кладбищ», «Комбинат спецобслуживания» будут убирать мусор на кладбищах Бактин и Воронино, по пр. Кирова, на пересечении ул. Дальне-Ключевская и ул. Р. Люксембург.

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