«Ростелеком» обеспечил безопасность на дорогах Томска

5 октября 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» 2 октября завершил установку 20 новых комплексов и модернизацию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на томских дорогах.

Как сообщил вице-губернатор Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, «Ростелеком» смонтировал двадцать новых комплексов фотовидеофиксации, модернизировал три существующих, а также создал центр обработки данных, куда поступает вся информация о штрафах.

После ввода в эксплуатацию камеры будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение установленной скорости движения, нарушение правил остановки перед стоп-линией, нарушение правил выезда на полосу встречного движения. Также записи с фотовидеокамер будут использоваться при розыске автотранспорта. Программное обеспечение данной системы способно распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств в реальном времени.

«Основной целью данного проекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества нарушений ПДД, количества ДТП и уменьшение тяжести их последствий. Видеотрансляция с фотовидеокамер в центр обработки данных осуществляется в режиме реального времени в высоком разрешении, что позволяет просматривать номера автомобилей, черты лица человека и другие детали», — отметил Игорь Толстоносов.

В рамках контракта «Ростелеком» предоставил услуги связи по передаче данных по виртуальным локальным сетям. Гарантированная пропускная способность каналов связи составляет 100 Мбит/сек.

«Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач нашего государства. Мы понимаем значимость функционирования данных комплексов для жителей региона, в связи с чем подходим к выполнению всех условий контракта с большой ответственностью», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.



На установку 20 стационарных комплексов на базе аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган-ВСМ», создание центра обработки данных, куда будет поступать информация о нарушениях и штрафах, и модернизацию имеющихся средств автоматической фиксации нарушений ПДД бюджет региона направил 224,8 млн рублей. Содержание системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения обойдется областной казне в 30,4 млн рублей.

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