Яндекс.Такси застрахует пассажиров в Томской области

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Яндекс.Такси начинает тестировать программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в 11 регионах России, в том числе и в Томской области.

Как сообщают в пресс-службе компании, страховка распространяется на поездки, заказанные в сервисе, максимальная компенсация составляет 2 млн рублей. На эту сумму застрахован и водитель, и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки. Запуск программы не приведёт к росту тарифов на поездки или комиссии для водителей — все страховые взносы Яндекс.Такси оплачивает за свой счёт.

С 5 октября страховая программа действует в Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской и Томской областях, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Татарстане и Чувашии. Партнёрами по страхованию в этих регионах стали Allianz, «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах», с которыми Яндекс.Такси договорилось об упрощенной и ускоренной системе выплаты компенсаций. Служба поддержки Яндекс.Такси будет первой точкой контакта для пассажиров и водителей в случае ДТП. Обратившись в службу они смогут получить подробные инструкции и контакты компании, страховавшей конкретную поездку.

«Стандартная процедура получения страховых выплат по полису ОСАГО может показаться сложной и запутанной. Мы упрощаем и ускоряем этот процесс, радикально увеличиваем сумму компенсаций и распространяем нашу страховку не только на пассажиров, но и на водителей. Наша страховая программа уникальна для российской транспортной отрасли: она универсальна для всех сторон, у нее большое покрытие и простая процедура получения выплат», — говорит Тигран Худавердян, генеральный директор Яндекс.Такси.

Предполагается, что в 2018 году программа страхования Яндекс.Такси запустится всех регионах, где работает сервис.

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