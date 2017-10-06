Ремонт в районе вокзала Томск-I завершили на 15 дней раньше

6 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Сегодня, 6 октября, подрядчик мэрии заканчивает ремонтные работы на пересечении пр. Кирова и ул. Елизаровых.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сегодня же возобновится работа троллейбусных маршрутов №№ 4 и 7, трамвайных маршрутов №№ 2, 2 «А», 4 и движение автомобилей.

В сообщении отмечается, что подрядчик закончил работу на 15 дней раньше планируемого срока.

Напомним, ремонтные работы на трамвайных путях были вызваны их практически 100 % износом. Подрядчик муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления» - ООО «Ремстройкомплекс», выполнил ремонт верхнего строения трамвайного пути, уложил чугунные плиты в местах пересечения трамвайного и автомобильного движения, смонтировал 167 м одиночного трамвайного пути, 300 шпал, а также заасфальтировал посадочную площадку на трамвайной остановке.

Тэги/темы: