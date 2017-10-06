Пять инновационных компаний Томска и ТГУ создают альянс SmartCity

Томский Обзор / Фото: 6 октября 2017 // Фото: Inotomsk.ru

Пять томских инновационных компаний и Томский госуниверситет создают проектный альянс SmartCity, чтобы совместно работать над внедрением современных городских технологий в Томске.

Как сообщает региональный инновационный портал, в альянс войдут компании, которые специализируются на разработке программного и аппаратного обеспечения, облачных сервисов, технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Цель объединения — не только сделать повседневную жизнь томичей более комфортной и безопасной, но и масштабировать полученный в Томске опыт, выводить технологическую продукцию на рынки России, Европы, Азии и США.

«У нас уже сейчас разрабатываются продукты, актуальные для мирового рынка. При этом Томск по населению и размерам похож на средний европейский город, у нас широкий диапазон температур… Пробовать новые технологии можно именно здесь, а затем предлагать их в других регионах и за рубежом», — говорит руководитель томского офиса компании MultiPass (один из резидентов альянса) Александр Баранов.

Формированием альянса занимается рабочая группа, в которую вошли представители пяти компаний и Томского государственного университета. Все участники имеют разную специализацию и намерены совместно отрабатывать новые технологии и готовить продукты мирового уровня, поскольку «сделать это в одиночку практически нереально».

«Наша компания, например, имеет опыт пилотирования транспортных проектов, но в альянсе нам хотелось бы выходить именно на интегрированные городские решения. Это может быть, допустим, контроль безопасности детей: брелок или браслет позволит родителям через мобильное устройство узнавать, что ребенок благополучно добрался до школы или до дома. Этот же гаджет может быть средством оплаты школьного питания и городским проездным билетом», — объясняет Александр Баранов.

В свою очередь проректор ТГУ Константин Беляков отметил, что участие вуза в этом альянсе дает возможность оперативно опробовать и внедрять идеи студентов и молодых ученых. Как подчеркивают представители рабочей группы, альянс открыт для компаний и организаций в Томске и за его пределами, желающих принять участие в проекте.

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