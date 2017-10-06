Мотоциклист погиб при столкновении с УАЗом в Томской области

Томский Обзор / Фото: 6 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 5 октября, в районе села Батурино столкнулись мотоцикл «Урал» и УАЗ-3151, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 17.00 на 2 километре лесной грунтовой автомобильной дороги в районе села Батурино. Здесь столкнулись встречные внедорожник и мотоцикл с боковым прицепом.

В результате происшествия 35-летний мотоциклист, погиб. Права управления транспортными средствами он не имел, а мотоцикл в Госавтоинспекции зарегистрирован не был.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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