Московский производитель медоборудования приобрел аэропорт в Томской области

6 октября 2017 / Томский Обзор

ООО «Рэй Медикэл Машинэри» (Москва) приобрело имущество аэропорта Стрежевой в Томской области за 6,15 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные единого реестра сведений о банкротстве.

Лот был выставлен за 6,987 млн рублей посредством публичного предложения. Таким образом, компания приобрела аэропорт на 13,6% дешевле начальной цены.

В лот вошли четыре земельных участка общей площадью 34 тыс. 169 кв. метров, семь нежилых строений площадью от 9 кв. метров до 363 кв. метров (общая площадь 974,2 кв. метров), шесть зданий площадью от 66 кв. метров до 2 тыс. 193 кв. метров (общая площадь 3 тыс. 839 кв. метров), а также станция пенотушения и пристройка к доку Ми-8.

Связаться с компанией «Рэй Медикэл Машинэри» агентству «Интерфакс-Сибирь» не удалось.

При этом перрон и взлетно-посадочная полоса в имущество аэропорта не входят, поскольку принадлежат другому юрлицу — ООО «Промавиасервис», материнской компании «Томск Авиа». В Арбитражном суде Томской области находится иск о банкротстве «Промавиасервиса». По информации управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области, Росимущество объявит повторные торги по этому имуществу в ближайшее время и назначит их на 8 ноября.

Кроме того, в ООО «Аэропорт Стрежевой» (также принадлежит ООО «Промавиасервис»), которое занимается обслуживанием аэропорта и арендует имущество, в четверг была введена процедура наблюдения, следует из материалов арбитражного суда. До этого в течение длительного времени (полтора года) судебное заседание неоднократно переносилось, поскольку аэропорт планировал урегулировать задолженность с кредитором — Россельхозбанком — посредством заключения мирового соглашения.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рэй Медикэл Машинэри» принадлежит предпринимателю Виктору Брызгалову и занимается производством облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях. Компания зарегистрирована в Москве в середине 2016 года.

Аэропорт Стрежевой расположен на севере Томской области, обслуживает пассажиропоток одноименного города. Регулярные полеты в Стрежевой выполняются из Томска, Новосибирска и Красноярска.

«Томск Авиа» в 2013 году оказалась в сложной финансовой ситуации. В отношении директора компании Виктора Марьенкина было возбуждено 18 уголовных дел. В июле 2015 года суд ввел на предприятии процедуру наблюдения, в марте 2016 года — конкурсное производство.

По данным на начало марта 2017 года, общий размер обязательств «Томск Авиа» (требования кредиторов и текущие обязательства) составляет 1,4 млрд рублей.

Конкурсный управляющий Татьяна Джур неоднократно выставляла на торги самолеты, вертолеты, здания около томского аэропорта «Богашево», а также имущественные комплексы аэропортов в районах Томской и Новосибирской областей. За все время проведения торгов удалось продать несколько самолетов, а также долю в 99% в уставном капитале ООО «Вертодром «Томск Авиа». В феврале 2017 года АО «Аэропорт Толмачево» (Новосибирск, входит в холдинг «Новапорт») приобрело имущественный комплекс «Томск Авиа» на территории томского аэропорта «Богашево» за 23,078 млн рублей.

Также сообщалось, что Арбитражный суд Томской области по иску трех банков признал банкротом предпринимателя Дмитрия Пятина, который является основным бенефициаром ООО «Аэропорт Стрежевой» и ООО «Авиакомпания «Томск Авиа». Суммарная кредиторская задолженность Д.Пятина составляет 89,8 млн рублей, в том числе перед Россельхозбанком — 89 млн рублей, перед ВТБ 24 — 422 тыс. рублей, перед Сбербанком — 379 тыс. рублей, перед ФНС — 40 тыс. рублей.

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