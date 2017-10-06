В Томске стартует серия студенческих вечеринок

Томский Обзор / Фото: 6 октября 2017 // Фото: Vk.com/saharvteatro

Сегодня, 5 октября, в томском ночном клубе «Театро» (пр.Фрунзе, 103) стартует серия студенческих вечеринок «Сахар».

Как сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте, «Те самые Дни первокурсника» будут проходить 5, 6, 7, 13, 14 и 15 октября. Первая вечеринка будет посвящена студентам СибГМУ, затем, соответственно, ТГАСУ, ТГУ, ТУСУР, ТПУ и ТГПУ.

Гостей «Сахара» ждут выступления пяти диджеев DA, ILYA KOVALEV, DaMen, RAMON и PAVLIN, а также MС Павел Беккер.

Кроме того, студентов ожидает посвящение в студенческую жизнь, специальная коктейльная карта, «фееричная» шоу-программа, а также призы от партнеров мероприятия.

Начало вечеринок в 22.00. Стоимость билетов: 200 рублей при предварительной продаже, 300 - рублей на входе.

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