Житель Томской области выиграл миллион рублей в лотерею

Томский Обзор / Фото: 6 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Житель Томской области купил на почте «счастливый» билет и выиграл один миллион рублей, сообщают в УФПС Томской области — филиале ФГУП «Почта России».

«Первого октября в эфире федерального телеканала в 1199-м тираже «Русского лото» среди многочисленных денежных призов было разыграно 10 призов по одному миллиону рублей. Один из выигрышных билетов был приобретен в почтовом отделении УФПС Томской области за 100 рублей», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отмечают, что годом ранее житель Томской области выиграл в лотерею квартиру стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Всего же, согласно статистике государственных лотерей, с 1 сентября 2014, года по 30 сентября 2017 года в качестве выигрыша через УФПС Томской области было выплачено более 24 млн рублей.

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