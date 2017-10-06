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Власти Томской области заказали разработку системы «Электронный референдум»

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Система «Электронный референдум» для проведения электронных голосований появится к концу года в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные материалов сайта госзакупок.

Администрация региона объявила конкурс на разработку системы; работы стоимостью 7 млн рублей должны быть завершены к концу 2017 года. Исполнитель будет определен к концу октября.

Предполагается, что с помощью «Электронного референдума» жители Томской области, зарегистрированные на сайте госуслуг, смогут принимать участие в опросах общественного мнения. Это можно будет сделать как на соответствующем интернет-сайте, так и с помощью мобильного приложения.

«Автоматизированная информационная система „Электронный референдум“ предназначена для повышения качества взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области с гражданами посредством проведения электронных голосований для решения управленческих вопросов», — говорится в техзадании на разработку системы.

Отмечается, что введенный в эксплуатацию в 2015 году интернет-портал областной администрации «не обладает необходимыми в полном объеме функциями автоматизации деятельности должностных лиц органов власти Томской области по сбору и анализу общественного мнения, по проведению электронных голосований, в том числе посредством мобильных приложений».

Техзадание также предусматривает создание «Интернет-магазина» — системы поощрения активных участников голосований.

В пресс-службе администрации региона агентству «Интерфакс-Сибирь» пояснили, что речь идет о первом этапе разработки сервиса «Активный гражданин». Внедрить этот сервис поручил губернатор региона Сергей Жвачкин.

«Считаю, что каждый чиновник, будь то мэр или глава сельсовета, должен каждый день общаться с людьми, слышать предложения, проблемы и замечания к принимаемым решениям. (…) Для организации обратной связи нужно добавить возможности информационных технологий. В первую очередь — сервис „Активный гражданин“. И перед принятием главных решений сначала выслушать мнение людей», — заявил Сергей Жвачкин, выступая в августе перед депутатами облдумы.

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