Томичи собирают подписи в поддержку «Киномира»

Томский Обзор / Фото: 6 октября 2017 // Фото: Change.org

В Томске собирают подписи против закрытия кинотеатра «Киномир». Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org.

В тексте петиции особое внимание уделяется исторической и культурной значимости кинотеатра, а так же стремлению оспорить через суд права арендодателя на собственность здания.

«Это часть исторической памяти города, в которой переплелось и место и здание, пережившее многие реконструкции: театр-Синематограф «Марс», кинотеатр «Кино №1», трехзальный кинотеатр им.М.Горького, кинотеатр «Томск-Киномир». Здесь сами стены святые для кино. » - сообщается в петиции.

Представители кинотеатра «Киномир» намерены отправить петицию президенту РФ. На момент написания материала петицию подписали 238 человек.

Напомним, что в среду, 4 октября, здание кинотеатра «Киномир», находящегося по адресу пер. Нахановича 7, было опечатно арендодателем в лице ВГУП «Кристалл», из-за чего в здание не смогли попасть ни сотрудники, ни посетители кинотеатра. Директор «Киномира» Марина Шерина считает действия арендодателя незаконными. «Кристалл», в свою очередь, сообщил, что расторг договор об аренде с кинотеатром в одностороннем порядке.

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