«Сибирская трапеза» появится на месте «Маленькой Азии» в Томске

6 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Оля Степкина

Одно из самых старых заведений города Томска, ресторан «Маленькая Азия» прекращает свою деятельность в скором времени. На ее месте откроется трактир «Сибирская трапеза».

Сейчас проводится полное обновление фасада здания, ремонт внутреннего помещения: проводка и подключение сигнализации, видеонаблюдения и т.д. Работы планируется закончить к концу месяца.

«Некоторые изменения примет на себя и меню заведения, часть персонала, а также дизайн помещения. Это будет новое заведение со старыми традициями», - отмечает администратор заведения.

К торжественному открытию «Сибирской трапезы» 20 октября ресторан разыгрывает пригласительные на две персоны. Розыгрыш проводится в группе ВКонтакте, победитель станет известен 18 октября.

Фото: Оля Степкина

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