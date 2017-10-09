«Томь» на выезде уступила питерскому «Зениту-2»

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 7 октября, в Санкт-Петербурге прошел матч 17-го тура Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» встречалась с местным ФК «Зенит-2», сообщается на сайте томского клуба.

Счет был открыт лишь на 63-й минуте матча. Автором первого гола стал Владислав Сиротов. Затем, в добавленное время Андрей Панюков поразил ворота «Томи» и установил окончательный счет.

В итоге матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По итогам 17 туров томская команда занимает 17 строку турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет на домашнем поле 14 октября, где встретится с воронежским «Факелом», занимающим 15 строку в рейтинге ФНЛ.

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