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Девочка-подросток попала под колеса Lada в Томске, водитель доставил ее в больницу

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Вчера вечером, 8 октября, в Томске на ул.Герасименко, 1/19 под колеса Lada Kalina попала 15-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.15. По предварительным данным, 31-летний водитель сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После наезда водитель самостоятельно доставил пострадавшую в медучреждение, оставив при этом место происшествия, что является нарушением ПДД.

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