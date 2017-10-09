Девочка-подросток попала под колеса Lada в Томске, водитель доставил ее в больницу
9 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 8 октября, в Томске на ул.Герасименко, 1/19 под колеса Lada Kalina попала 15-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 17.15. По предварительным данным, 31-летний водитель сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
После наезда водитель самостоятельно доставил пострадавшую в медучреждение, оставив при этом место происшествия, что является нарушением ПДД.
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