Девочка-подросток попала под колеса Lada в Томске, водитель доставил ее в больницу

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 8 октября, в Томске на ул.Герасименко, 1/19 под колеса Lada Kalina попала 15-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.15. По предварительным данным, 31-летний водитель сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После наезда водитель самостоятельно доставил пострадавшую в медучреждение, оставив при этом место происшествия, что является нарушением ПДД.

Тэги/темы: