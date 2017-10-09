Томичей приглашают на «Прибытие поезда»

9 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Сибирский филиал ГЦСИ-РОСИЗО (пер.Нахановича, 3а) приглашает томичей на сеансы и экскурсии по мультимедийному выставочному проекту «Прибытие поезда».

Как сообщают организаторы, на выставке можно будет увидеть фотографии известного российского художника Леонида Тишкова, работы современных видео-художников – Марины Фоменко, Томаса Деманда, Александры Метлянской, а также знаковые кинокартины режиссеров – Алексея Германа, Никиты Михалкова, Сергея Соловьева, Андрона Кончаловского и др. Художники-участники проекта исследуют сложные культурологические темы, связанные с феноменом поезда как технологии и метафоры индустриальной цивилизации.

Экскурсии пройдут 14 октября в 14.00 и 17 октября в 18.30. График работы выставки: 10 октября – с 15.00 до 19.00; 11 октября - с 14.00 до 17.00; 16 октября - с 15.00 до 19.00; 21,22 октября с 14.00 до 18.00

Вход бесплатный по предварительной регистрации.

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