Монография ученых ТГАСУ взяла Гран-при на конкурсе «Университетская книга–2017»

9 октября 2017 / Партнерский материал

Монография ученых архитектурного факультета ТГАСУ получила Гран-при на конкурсе «Университетская книга-2017». Высокой награды удостоена монография «Архитектура деревянных доходных домов Томска (конец XIX — начало XX в.)». Впервые в истории проведения VI Дальневосточного регионального конкурса изданий высших учебных заведений по решению жюри был присужден Гран-при, отмечают в университете.

Книга вышла в свет в 2016 году в издательстве ТГАСУ. Авторы — член Союза архитекторов России, кандидат архитектуры, декан архитектурного факультета ТГАСУ, доцент кафедры теории и истории архитектуры Валерий Залесов и кандидат архитектуры, доцент кафедры ТИА Ирина Куликова.

В книге на широком фактологическом и аналитическом материале рассматриваются архитектурно-художественные и объемно-планировочные особенности самого распространенного типа городского жилья Томска — деревянного доходного (многоквартирного) дома, его формирование и развитие в период с конца XIX до начала XX века.

«Нашей целью было комплексное натурное обследование жилых домов Томска, их фотофиксация, последующая систематизация и классификация. Всего было обследовано более 600 домов, из них в книгу вошла подробная информация о двух сотнях, — рассказала доцент Ирина Куликова. — В монографии около сотни страниц содержат сравнительный анализ, экспертные оценки и результаты теоретических исследований выбранной темы. Более трех сотен страниц — это обобщение архивных документов и чертежей, старинных фотографий, статистических сведений, натурных данных».

В книгу вошли около 500 фотографий деревянных домов Томска. Большую часть из них (не считая исторических и архивных снимков) выполнила за 8 лет сама Ирина Куликова, начав работать над этой темой еще с подготовки дипломной работы. Позже все собранные материалы легли в основу кандидатской диссертации, которую защитила Ирина.

По словам декана архитектурного факультета Валерия Залесова, была проведена огромная работа по изучению архивных документов и исторических свидетельств, справочных изданий и других источников.

«Отдельный интерес представляет анализ деятельности муниципальной архитектурно-градостроительной службы, существовавшей при городской управе, — говорит Валерий Залесов. — Нами исследована эволюция деревянного доходного домостроения, и его распространение как нового вида предпринимательства, выявлены основные этапы становления деревянной жилой застройки в обозначенный период. Стоит отметить, что графический дизайн книги продумала и выполнила Ирина Владимировна самостоятельно, проявив и в этом тоже тонкий вкус и творческий подход к выполнению задачи».

Также на конкурсе «Университетская книга-2017» монография ученых ТГАСУ получила диплом победителя в номинации «Лучшее издание по искусству и дизайну». Монография издана небольшим тиражом, с ее электронным вариантом можно ознакомиться в научной электронной библиотеке.

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