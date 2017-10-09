Госстройнадзор в Томске выявил нарушения при строительстве спортзала в сельской школе-интернате

9 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Томское управление госстройнадзора выявило нарушения при строительстве спортзала школы-интерната села Моряковский Затон, сообщает агентство «Интерфак-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Строительством занимается ЗАО «Строительное управление ТДСК» (входит в Томскую домостроительную компанию, ТДСК).

Главный специалист-инспектор регионального управления госстройнадзора Евгений Елескин, проводивший проверку, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что фундамент будущего спортзала фактически был смонтирован из бывших в употреблении бетонных блоков.

«Бетонные блоки фундамента имеют следы разрушений, не отвечают требованиям по морозостойкости, водонепроницаемости. Кроме того, они смонтированы с недопустимым смещением», — сказал Евгений Елескин.

По его данным, спортзал школы-интерната должен быть построен к 2018 году, однако из-за выявленных нарушений работы могут затянуться — подрядчик успел заложить только фундамент.

«Компании вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. В этом случае возможно несколько сценариев: подрядчик может и разобрать фундамент, а может заказать новую экспертизу, чтобы попытаться доказать, что нарушений нет», — пояснил Евгений Елескин.

ТДСК является крупнейшим застройщиком Томской области, специализируется на крупнопанельном домостроении в новых жилых районах.

Тэги/темы: