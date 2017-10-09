Тепло дали во все томские многоквартирники

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Все многоквартирные дома Томска подключены к отоплению. Специалисты АО «ТомскРТС» и ООО «УК Октябрьский массив» завершили ремонтно-восстановительные работы на подводящих тепловых сетях к семи домам Октябрьского района.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в ходе работ были устранены выявленные дефекты трубопроводов и тепло начало поступать в квартиры жителей Октябрьского района.

Также завершены работы по врезке и включению реконструированного участка тепломагистрали № 4, снабжающей теплом потребителей по ул. Елизаровых и примыкающих к ней улиц.

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