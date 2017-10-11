Специалисты «Томскнефти» привезли пять дипломов с конкурса «Лучший по профессии 2017» НК «Роснефть»

11 октября 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Специалисты ОАО «Томскнефть» ВНК получили пять наградных дипломов корпоративного смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии 2017» НК «Роснефть». Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась на прошлой неделе, 6 октября, в Краснодаре.

Первое место и звание «Лучший технолог» присуждено Ирине Токаревой (ЦДНГ-9). Чемпионом стал и трубопроводчик линейный Павел Рыбалко (ЦТОРТиЛПА-2). Второе место в своих номинациях заняли геолог Булат Миннебаев (ЦДНГ-3), оператор ООУ Евгений Кащавцев (ЦППН-1), слесарь РТУ Денис Князев (ЦППН-4).

Добавим, в этом году сборная стрежевских нефтяников принимала участие в корпоративных состязаниях «Роснефти» в одиннадцатый раз. Конкурс традиционно состоит из двух частей — теоретической и практической. В ходе первой участники выполняют тесты, отвечая на вопросы о своей непосредственной деятельности, технике безопасности и оказании первой медицинской помощи. Во второй части конкурса специалисты демонстрируют свои навыки уже на практике.

В этом году в конкурсе приняли участие более 700 победителей региональных этапов из 103 дочерних обществ нефтяной компании «Роснефть».

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