Завтра томичей ждет дождь и мокрый снег

9 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 9 октября, в Томске ожидается переменная облачность, дождь и мокрый снег, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В Томске прогнозируют ветер юго-западный 3-8 м/с, местами усиление до 13м/с.Температура ночью 0…+2°С, днем +6…+8 °С.

В связи с получением томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения: мокрое и оледенелое дорожное полотно способно спровоцировать ДТП и автомобильные пробки.

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