В Томске нашли и уничтожили более 140 кг свинины неизвестного происхождения

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Под брендом «Белорусских продуктов» на ярмарке, развернувшейся у Дворца зрелищ и спорта в Томске, предприниматель пытался продать продукцию из свинины неизвестного происхождения, сообщают в региональном управлении ветеринарии.

Белорус предлагал томичам шпик, грудинку, зельц и колбасные изделия неизвестного происхождения. Владелец не смог подтвердить происхождение задержанного товара. Некачественную и потенциально опасную для здоровья людей продукцию, весом 141,485 килограмм, уничтожили в инсинераторе.

По данному факту нарушения требований ветеринарного законодательства гражданин Белоруссии привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.

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