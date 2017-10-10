Томские предприниматели расскажут о своих провалах на конференции

10 октября 2017 / Томский Обзор

В четверг, 12 октября, в бизнес-корпусе Томского госуниверситета (набережная реки Ушайки, д. 12, 210 аудитория) пройдет Fail Conference, на которой опытные предприниматели расскажут о своих провалах, сообщает региональный инновационный портал.

«Провалы принято считать чем-то постыдным. Нас с детства учат бояться ошибок. Тем не менее именно они дают мощнейший толчок вперед и делают нас сильными. Те, кто ошибаются, анализируют и пробуют еще, и достигают успеха» - пишут организаторы в описании Fail Conference.

В программе конференции дискуссии, общение с предпринимателями и сотрудниками ФРИИ, разбор историй провалов из жизни реального бизнеса. Так, например, cооснователь Б-152 Максим Лагутин выступит со спичем «Как я заморозил бизнес, который надо было развивать, засучив рукава».

Начало в 18.30. Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться.

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