В Томской области Lexus сбил пешехода и скрылся

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 9 октября, в селе Парабель под колеса Lexus RX300 попал 45-летний пешеход, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 11.15 в районе ул.Юбилейной, 3. Здесь водитель иномарки при движении задним ходом сбил мужчину, находившегося на дороге. После наезда автомобиль скрылся с места происшествия, а пешехода доставили в больницу.

Позже был задержан 43-летний мужчина, который, по предварительным данным, управлял иномаркой. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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