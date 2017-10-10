Томск поднялся на 27 место в общероссийском дорожном рейтинге

10 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Сегодня Томск расположен на 27 месте из 110 городов, дороги в котором проверены активистами ОНФ, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на и.о. заммэра – начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергея Аушева.

Выступая на заседании заседании комиссии по дорожному хозяйству и благоустройству в городской Думе заммэра представил предварительные итоги ремонтной кампании на дорогах областного центра в 2017 году.

Общая сумма двух муниципальных контрактов составила 633 млн рублей – это средства городского и областного бюджетов и федеральной казны. В ходе кампании не только был выполнен ремонт проезжей части и тротуаров, но и обеспечена безопасность дорожного движения – нанесена горизонтальная разметка, установлены светофоры, обустроены заездные карманы и др.

В благоустроительный сезон были отремонтированы такие ключевые магистрали как ул. Учебная, Киевская, Мостовая, Карташова, Вершинина, Гоголя, Старо-Деповская, Нахимова, подъезды к Коммунальному мосту, пер. Ботанический, Кузовлевский тракт и др. Объекты ремонтной кампании были определены с учетом пожеланий томичей. Всего было отремонтировано 30 км томских дорог и тротуаров.

«Благодаря отлаженной системе контроля со стороны городской администрации, активных томичей, представителей экспертного сообщества нам удалось достичь такого результата, повысив рейтинг томских дорог на федеральном уровне. Качественные и безопасные дороги должны стать единым стандартом для каждой улицы города. Мы и в будущем будем жестко контролировать не только качество работ, но и соблюдение гарантийных сроков их эксплуатации», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Сегодня технический контроль отремонтированных участков осуществляет ряд таких учреждений как муниципальный Центр технического надзора, «Сибуправавтодор», ООО «Строительная лаборатория», АО «ЭлеСи» и др.

Тэги/темы: