Томичам расскажут, что не так с современным искусством

10 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу, 13 октября, в лекционном зале Сибирского филиала Государственного Центра современного искусства (пер.Нахановича, 3а) пройдет творческая встреча-дискуссия, на которой томичам расскажут, что не так с современным искусством.

Как сообщают организаторы, культуролог Анастасия Куклина в ходе творческой встречи попытается ответить на вопросы: Почему современное искусство называют концептуальным? Почему некоторые произведения современного искусства стоят так дорого? И кто сегодня создаёт параметры, благодаря которым определенные работы становится искусством?

Встреча организована в рамках просветительской программы «Оптика современного искусства». Начало в 18.30 Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

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