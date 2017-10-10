Томичам расскажут, что не так с современным искусством
10 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами
В пятницу, 13 октября, в лекционном зале Сибирского филиала Государственного Центра современного искусства (пер.Нахановича, 3а) пройдет творческая встреча-дискуссия, на которой томичам расскажут, что не так с современным искусством.
Как сообщают организаторы, культуролог Анастасия Куклина в ходе творческой встречи попытается ответить на вопросы: Почему современное искусство называют концептуальным? Почему некоторые произведения современного искусства стоят так дорого? И кто сегодня создаёт параметры, благодаря которым определенные работы становится искусством?
Встреча организована в рамках просветительской программы «Оптика современного искусства». Начало в 18.30 Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
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