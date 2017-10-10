В одном из томских парков монтируют освещение и прокладывают электросети

10 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

В Томске в парке им.Геннадия Ворошилова начаты работы по монтажу освещения и прокладке электросетей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в парке установят 42 световые опоры. Сейчас здесь уже установили 1500 метров поребрика, уложили 1100 кв. м тротуарной плитки. В зеленой зоне парка снесены и выкорчеваны 6 аварийно опасных деревьев, подрезана большая часть остальных, завезено 150 тонн черного грунта. В скором времени здесь восстановят почти 18 тыс. кв. м газонов, высадят саженцы сосны горной и 150 м «живой» изгороди.

Напомним, парк им. Ворошилова – одно из общественных пространств, которое будет благоустроено в 2017 году в Томске за счет средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Кроме этого объекта, в текущем году будут обустроены ул. Дизайнеров и Красноармейская, сад «Белое озеро», центральная площадь пос. Светлый, сквер в мкр. Солнечный.

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