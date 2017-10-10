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Житель Томской области получил 16 лет колонии за то, что сжег подругу из ревности

Томские новости, Судебные дела, убийство сжег подругу поджег убил приговорили строгача Житель Томской области получил 16 лет колонии за то, что сжег подругу из ревности

Томский областной суд вынес приговор 36-летнему жителю Молчановского району, обвиняемому в жестоком убийстве гражданской жены, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в августе 2016 года между пьяным подсудимым и его гражданской супругой произошла ссора на почве ревности. Со слов осужденного, он хотел отомстить и напугать женщину. Поэтому взял полуторалитровую бутылку с бензином и облил им сожительницу, после чего бросил в ее сторону зажженную спичку. В результате потерпевшая получила ожоги второй и третьей степени более 60% площади тела. Спустя шесть суток женщина скончалась в больнице.

В сообщении отмечается, что подсудимый не был официально трудоустроен и вместе с сожительнцией злоупотреблял спиртными напитками. Ранее мужчина был лишен родительских прав в отношении одного несовершеннолетнего ребенка, а после совершения преступления ограничен в родительских правах в отношении еще двух своих несовершеннолетних детей.

Томский областной суд признал мужчину виновным и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск в пользу территориального фонда ОМС Томской области за лечение потерпевшей в медицинском учреждении. Осужденный должен будет выплатить порядка 225 тыс. рулей.

Приговор в законную силу не вступил.

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