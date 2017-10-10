Житель Томской области получил 16 лет колонии за то, что сжег подругу из ревности

10 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский областной суд вынес приговор 36-летнему жителю Молчановского району, обвиняемому в жестоком убийстве гражданской жены, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в августе 2016 года между пьяным подсудимым и его гражданской супругой произошла ссора на почве ревности. Со слов осужденного, он хотел отомстить и напугать женщину. Поэтому взял полуторалитровую бутылку с бензином и облил им сожительницу, после чего бросил в ее сторону зажженную спичку. В результате потерпевшая получила ожоги второй и третьей степени более 60% площади тела. Спустя шесть суток женщина скончалась в больнице.

В сообщении отмечается, что подсудимый не был официально трудоустроен и вместе с сожительнцией злоупотреблял спиртными напитками. Ранее мужчина был лишен родительских прав в отношении одного несовершеннолетнего ребенка, а после совершения преступления ограничен в родительских правах в отношении еще двух своих несовершеннолетних детей.

Томский областной суд признал мужчину виновным и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск в пользу территориального фонда ОМС Томской области за лечение потерпевшей в медицинском учреждении. Осужденный должен будет выплатить порядка 225 тыс. рулей.

Приговор в законную силу не вступил.

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