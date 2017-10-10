18+
18+

Второй день «Города IT» будет профессиональным

Томские новости, Город IТ, город IT городская среда форум крупнейший форум разработчиков ИТ информационные технологии Второй день «Города IT» будет профессиональным

Во второй, профессиональный, день конференции «Город IT» эксперты и участники форума обсудят развитие технического зрения, машинного обучения, «больших данных» и другие тренды современной IT-среды.

Как отмечают в пресс-службе обладминистрации, профессиональный день разделят на 12 секций: мобильная разработка, DevOps, UI/UX дизайн, тестирование, машинное обучение, Big Data, техническое зрение, Enterprise и другие. В работе секций примут участие руководители инновационных компаний Томска, Новосибирска и Москвы, IT-исследователи, ведущие программисты, приглашенные эксперты со всей России, а также из Нидерландов, Кипра и Марокко.

В рамках профессионального дня на конференции будут обсуждаться как темы сегодняшнего дня (мобильная разработка, фронтенд, тестирование), так и ближайшее будущее отрасли, «которое уже здесь» (AR/VR, машинное обучение, техническое зрение). Образовательно-дискуссионная программа будет интересна разработчикам мобильных приложений, DevOps инженерам, системным администраторам, лидерам команд разработки ПО и QA команд, UX/UI-дизайнерам, арт-директорам, графическим дизайнерам и дизайнерам мобильных приложений, специалистам по автоматическому и нагрузочному тестированию, менеджерам проектов, владельцам бизнеса и топ-менеджерам.

Профессиональный день позволит и молодым, и опытным специалистам проследить процесс создания IT-продукта: от анализа запросов рынка до внедрения инновационных технологий в повседневную жизнь. Участники и эксперты заглянут в будущее, прогнозируя требования мирового рынка IT на ближайшие 3-5 лет.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

«Город IT» — ежегодная конференция с международным участием, которая собирает представителей IT и бизнеса для обмена опытом и информацией, обсуждения актуальных вопросов развития экономики в связи с ростом IT-отрасли, ключевых трендов в мире технологий и поиска точек роста. В этом году конференция пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее»: первый день будет посвящен бизнесу, второй — технологиям.

Тэги/темы: