Второй день «Города IT» будет профессиональным

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Во второй, профессиональный, день конференции «Город IT» эксперты и участники форума обсудят развитие технического зрения, машинного обучения, «больших данных» и другие тренды современной IT-среды.

Как отмечают в пресс-службе обладминистрации, профессиональный день разделят на 12 секций: мобильная разработка, DevOps, UI/UX дизайн, тестирование, машинное обучение, Big Data, техническое зрение, Enterprise и другие. В работе секций примут участие руководители инновационных компаний Томска, Новосибирска и Москвы, IT-исследователи, ведущие программисты, приглашенные эксперты со всей России, а также из Нидерландов, Кипра и Марокко.

В рамках профессионального дня на конференции будут обсуждаться как темы сегодняшнего дня (мобильная разработка, фронтенд, тестирование), так и ближайшее будущее отрасли, «которое уже здесь» (AR/VR, машинное обучение, техническое зрение). Образовательно-дискуссионная программа будет интересна разработчикам мобильных приложений, DevOps инженерам, системным администраторам, лидерам команд разработки ПО и QA команд, UX/UI-дизайнерам, арт-директорам, графическим дизайнерам и дизайнерам мобильных приложений, специалистам по автоматическому и нагрузочному тестированию, менеджерам проектов, владельцам бизнеса и топ-менеджерам.

Профессиональный день позволит и молодым, и опытным специалистам проследить процесс создания IT-продукта: от анализа запросов рынка до внедрения инновационных технологий в повседневную жизнь. Участники и эксперты заглянут в будущее, прогнозируя требования мирового рынка IT на ближайшие 3-5 лет.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

«Город IT» — ежегодная конференция с международным участием, которая собирает представителей IT и бизнеса для обмена опытом и информацией, обсуждения актуальных вопросов развития экономики в связи с ростом IT-отрасли, ключевых трендов в мире технологий и поиска точек роста. В этом году конференция пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее»: первый день будет посвящен бизнесу, второй — технологиям.

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