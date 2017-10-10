Бюджет Томской области на следующий год появился в свободном доступе

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

На официальном сайте областного парламента опубликован проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Как отмечаются на сайте парламента, для обеспечения долговой устойчивости региона проект областного бюджета на трехлетний период разработан бездефицитный. На 2018 год общий объем доходов и расходов областного бюджета запланирован в сумме 53 млрд. 67,5 млн рублей. Собственные доходы области составят порядка 48,9 млрд. рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета ожидаются в сумме четырех миллиардов рублей. Проект бюджета сохраняет социальную направленность: расходы на социально-культурную сферу составляют более 60% от общего объема расходов.

Проект бюджета уже направлен для рассмотрения в комитеты областной думы, а также Контрольно-счетную палату Томской области. Его рассмотрение в первом чтении состоится в конце октября на 13-м собрании Законодательной Думы Томской области. Областные депутаты обсудят основные характеристики областного бюджета, затем проект закона будет направлен в согласительную комиссию для его доработки с учетом замечаний и предложений.

Полный текст проекта закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» доступен на сайте в разделе «В центре внимания».

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