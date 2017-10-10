Добыча нефти в Томской области продолжает сокращаться из-за истощения запасов

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Власти Томской области ожидают в 2017 году дальнейшего спада добычи нефти, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прогноза социально-экономического развития региона, который опубликован на сайте облдумы.

По итогам года добыча нефти и газового конденсата ожидается суммарно на уровне 10,75 млн тонн — это на 2,3% ниже показателя 2016 года. В 2016 году сокращение составило 2,7%.

В документе отмечается, что продолжающееся с 2013 года падение добычи нефти обусловлено «выработкой высокопродуктивных зон и естественным истощением нефтяных месторождений».

«Одной из основных проблем добывающего комплекса является ухудшение структуры остаточных запасов и быстрый рост доли трудноизвлекаемых запасов. В Томской области большинство добывающих предприятий ведут свою деятельность на месторождениях с большой степенью выработанности», — поясняется в документе.

В этой связи администрация области напоминает, что в регионе создан полигон для отработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).

Вместе с тем, после спада в 2016 году в Томской области ожидается рост добычи газа — на 3,6%, до 5,62 млрд куб. м. Однако объемы добычи, хоть и окажутся выше уровня 2014 года (5,4 млрд куб. м), все же не достигнут показателя рекордного 2015 года (5,71 млрд куб. м).

Как сообщалось, в первом полугодии 2017 года недропользователи Томской области снизили добычу нефти на 3,4% относительно показателя за январь—июнь прошлого года. Это объяснялось ростом обводненности продукции и сокращением ввода новых скважин ОАО «Томскгазпром», ОАО «Томскнефть» ВНК, предприятий ПАО НК «Русснефть». Отставание ввода скважин «Томскнефти» объяснялось тем, что не подтвердились геологические модели залежи, и тем, что новые нефтяные скважины показали меньший дебит.

Добыча газа в первом полугодии 2017 года выросла на 6% — до 2,7 млрд куб. м. В основном увеличение связано с завершением строительства объектов подготовки и транспорта газа «Томскгазпрома».

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