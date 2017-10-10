Ночью в Томске ожидается снег и ветер

10 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Ночью, 11 октября, в Томске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Также днем местами также ожидаются небольшие осадки, переменная облачность, ветер западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +1…+3°С, днем +4…+6 °С.

В связи с получение данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения: мокрое и оледенелое дорожное полотно способно спровоцировать ДТП и автомобильные пробки.

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