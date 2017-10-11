В Томске на Белом озере готовятся к установке детской площадки

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

В саду Белое озеро начаты подготовительные работы по установке игрового комплекса. Обновленная детская площадка будет расположена на месте прежней, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня подрядчик городской администрации готовит площадку для игрового комплекса – уже залито бетонного основание, вскоре будет выполнено резиновое покрытие.

Игровой комплекс рассчитан на детей разных возрастных категорий. Часть элементов перенесена от прежней детской площадки. На площадке появятся домики, карусели, качели, лабиринты, горки и др.

Под комплексом будет обустроено безопасное резиновое покрытие, вблизи площадки появится песочница. Позже здесь установят малые архитектурные формы – скамейки, урны, выполнено мощение.

Напомним, в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на берегах Белого озера продолжены благоустроительные работы, которые включают в себя замену плиточного покрытия прогулочных дорожек, модернизацию детской игровой площадки, оборудование территории для маломобильных групп населения, включая приведение в нормативное состояние существующих пандусов и обустройство тактильной плиткой входа в парк со стороны ул. Пушкина. На детской площадке будет сделано новое покрытие и добавлены гимнастические комплексы.

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