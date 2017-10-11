Пьяный вандал разломал уличное пианино в Томске (ФОТО)

11 октября 2017 / Томский Обзор

Сегодня утром в Томске пьяный мужчина разобрал уличное пианино, стоявшее на набережной Томи, сообщает свидетельница происшествия.

Вандала застали около 7.30. К этому моменту инструмент был уже разломан.

«Сначала я видела, как отломанные палки он крошил об бетонные бортики набережной. Потом палкой, сидя на опрокинутом на землю пиано, вырывал струны. Агрессии к прохожим не проявлял. Но и люди шли мимо, молча», — отметила свидетельница происшествия.

На вопрос «Зачем вы ломаете инструмент?» мужчина ответил, что он все равно размокнет под дождем. На замечание о наличии козырька вандал не отреагировал.

«Можно было бы сходить до опорного поста полиции на площади, но там уже спасать было нечего. Крышки отдельно, молоточковая система отдельно, струны вырваны», - добавила наша читательница.

По ее словам, мужчина разбирался с инструментом довольно долго. При этом работал технично и аккуратно, будто разбирал конструктор.

«Вполне возможно, что именно по этой причине к нему не подходили полицейские. Он выглядел, как работяга, который разбирает пианино. А зачем он его разбирает? Почему таким странным образом? И в это время? Никто не задумывался», — отметила свидетельница происшествия.

Напомним, уличное пианино появилось в Томске в марте. Оно было установлено вместо разрушенного ранее инструмента. Вандалы не в первый раз обращали внимание на пианино. Ранее его опрокидывали. Первое уличное пианино появилось в Томске в апреле 2016 года. Музыкальный инструмент по просьбе ребят, играющих на набережной, установил их знакомый пианист. У пианино оборудовали пластиковый/поликарбонатный навес. Также инструмент от влаги какое-то время защищала пленка.

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