Водитель иномарки погиб в тройном ДТП в Томске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 11 октября, в Томске в районе школы №28 столкнулись три иномарки. В результате ДТП погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.05. По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota Corolla Fielder допустил столкновение с попутным Citroen С4, после чего иномарка врезалась во встречный UAZ Patriot.

В результате водитель Toyota погиб. Другие участники ДТП не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: 70.мвд.рф

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