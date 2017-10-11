Водитель иномарки погиб в тройном ДТП в Томске (ФОТО)
11 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 11 октября, в Томске в районе школы №28 столкнулись три иномарки. В результате ДТП погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.05. По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota Corolla Fielder допустил столкновение с попутным Citroen С4, после чего иномарка врезалась во встречный UAZ Patriot.
В результате водитель Toyota погиб. Другие участники ДТП не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: 70.мвд.рф
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