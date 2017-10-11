Томская область использует опыт Нидерландов в уборке снега и формировании системы освещения городов

11 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Администрация Томской области и Нидерланды будут вместе работать над формированием комфортной городской среды в своих городах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Евгения Паршуто.

«В частности, мы обсуждали вопросы уборки снега, удаления поверхностной воды с улично-дорожной сети, развития общественного транспорта, развития современных высокоинтеллектуальных систем освещения городов», — сказал Евгений Паршуто в ходе поездки в регион посла Нидерландов в России Рене Джонс-Бос.

Вице-губернатор отметил, что в составе делегации из Нидерландов в Томск прибыли представители компании Philips, с которыми томские власти намерены обсудить перспективы сотрудничества в сфере городского освещения.

«Кроме того, мы обсуждали совместную работу над формированием комфортной городской среды. Сейчас в России развивается федеральная программа „Комфортная среда“, и здесь мы с нашими нидерландскими коллегами — архитектурным бюро Levs — будем работать над совместными проектами создания комфортной среды, а, возможно, и над более глобальными проектами — создания жилых районов в Томске», — подчеркнул Евгений Паршуто.

В свою очередь Р.Джонс-Бос отметила, что Нидерландам интересен опыт других городов, и, в частности Томска, в формировании комфортной городской среды.

«Для того, чтобы жить в комфортном городе, необходимо иметь и хорошую систему здравоохранения, комфортные дома, освещение. Вместе мы можем найти различные решения наших задач», — сказала посол.

Она добавила, что Томск не случайно привлек внимание Нидерландов, так как его по праву можно назвать «умным городом»: здесь много университетов, очень открытое общество, которое заинтересовано в улучшении жизни в своем городе.

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